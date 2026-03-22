В Москве малолетнего ребенка «зажевало» в беговую дорожку в фитнес-клубе

В одном из фитнес-клубов Москвы двухлетний ребенок получил травму на беговой дорожке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в зале «NRG-фитнес» в Южном Тушино. По данным канала, мать занималась на тренажере вместе с ребенком.

Как рассказал администратор клуба, малыш находился на дорожке в носках, что нарушает правила безопасности. В какой-то момент его нога соскользнула, и палец зажало между движущейся частью тренажера и его корпусом.

На место происшествия вызвали скорую помощь.

До этого в Казани двое детей застряли в сугробе после прыжков с многоэтажки. Инцидент произошел у высотного дома, где компания детей решила прыгать в снег. Двое несовершеннолетних застряли после прыжка в сугробе и не могли выбраться самостоятельно.

На помощь детям прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили малолетних из западни. Особые сложности возникли с 13-летним мальчиком, ноги которого оказались глубоко в снежной массе — его пришлось откапывать.

Ранее в Москве двухлетняя девочка выпала из окна.

 
Теперь вы знаете
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
