Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Два здания обрушились в Стамбуле

TRT: два здания обрушились в Стамбуле, предварительно, при взрыве газа
соцсети

Два малоэтажных здания обрушились в стамбульском районе Фатих, предположительно, при взрыве газа. Под завалами остаются люди, передает турецкий телеканал TRT.

На месте происшествия работают врачи и спасатели. На момент публикации специалистам удалось вызволить из-под завалов трех человек. Поиски еще двоих продолжаются.

По предварительным данным, причиной обрушения послужил взрыв газа. Подробности инцидента уточняются.

20 марта в поселке Волжский Самарской области произошел взрыв газа. По данным МЧС, площадь разрушения при инциденте составила 150 квадратных метров — для ликвидации последствий взрыва были привлечены 20 человек и 7 единиц техники.

В то же время на той же улице Подсухина по неизвестной причине сгорели два частных дома и надворные постройки, уточнили в ведомстве. Не удалось спасти двух человек — 60-летнего мужчину и 83-летнюю женщину.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!