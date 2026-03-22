TRT: два здания обрушились в Стамбуле, предварительно, при взрыве газа

Два малоэтажных здания обрушились в стамбульском районе Фатих, предположительно, при взрыве газа. Под завалами остаются люди, передает турецкий телеканал TRT.

На месте происшествия работают врачи и спасатели. На момент публикации специалистам удалось вызволить из-под завалов трех человек. Поиски еще двоих продолжаются.

По предварительным данным, причиной обрушения послужил взрыв газа. Подробности инцидента уточняются.

20 марта в поселке Волжский Самарской области произошел взрыв газа. По данным МЧС, площадь разрушения при инциденте составила 150 квадратных метров — для ликвидации последствий взрыва были привлечены 20 человек и 7 единиц техники.

В то же время на той же улице Подсухина по неизвестной причине сгорели два частных дома и надворные постройки, уточнили в ведомстве. Не удалось спасти двух человек — 60-летнего мужчину и 83-летнюю женщину.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.