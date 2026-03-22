В сети появилось видео боя с ликвидацией элитного спецназовца Украины

В интернете распространились кадры боевого столкновения, в ходе которого устранили сержанта 8-го полка Сил специальных операций Украины Антона Желтобрюха с позывным «Аквамен». Видео опубликовала «Российская газета».

Съемка велась с нашлемной камеры одного из сослуживцев Желтобрюха — иностранного наемника. На видео зафиксирован момент перестрелки в помещении, где группа хорошо экипированных элитных бойцов украинского спецназа вступила в бой с российским военнослужащим.

Сообщается, что украинская группа могла попасть в засаду. Узкое пространство лишило ее численного преимущества, что привело к панике среди участников. По имеющимся данным, примерно через полминуты Желтобрюха ликвидировали автоматным огнем, еще один боец получил тяжелые ранения после взрыва гранаты.

Информация об устранении «Аквамена» появилась 19 марта. По данным российского военного корреспондента Юрия Котенка, это произошло в районе Красного Лимана.

Желтобрюх был награжден двумя орденами «За мужество», а также медалями «За ранение» и «Ветеран». Он участвовал в боевых действиях в Донбассе и до начала спецоперации РФ, и после.

