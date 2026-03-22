Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В сети появилось видео боя с ликвидацией элитного спецназовца Украины

Уничтожение диверсанта ССО Украины «Аквамена» попало на видео

В интернете распространились кадры боевого столкновения, в ходе которого устранили сержанта 8-го полка Сил специальных операций Украины Антона Желтобрюха с позывным «Аквамен». Видео опубликовала «Российская газета».

Съемка велась с нашлемной камеры одного из сослуживцев Желтобрюха — иностранного наемника. На видео зафиксирован момент перестрелки в помещении, где группа хорошо экипированных элитных бойцов украинского спецназа вступила в бой с российским военнослужащим.

Сообщается, что украинская группа могла попасть в засаду. Узкое пространство лишило ее численного преимущества, что привело к панике среди участников. По имеющимся данным, примерно через полминуты Желтобрюха ликвидировали автоматным огнем, еще один боец получил тяжелые ранения после взрыва гранаты.

Информация об устранении «Аквамена» появилась 19 марта. По данным российского военного корреспондента Юрия Котенка, это произошло в районе Красного Лимана.

Желтобрюх был награжден двумя орденами «За мужество», а также медалями «За ранение» и «Ветеран». Он участвовал в боевых действиях в Донбассе и до начала спецоперации РФ, и после.

Ранее сообщалось об уничтожении украинских военных дезертирами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!