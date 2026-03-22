Отдел Пентагона по поиску НЛО предложили распустить

Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отдел Пентагона AARO (All-domain Anomaly Resolution Office — Управление по разрешению аномалий во всех областях), занимающийся расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО, необходимо распустить и прекратить его финансирование. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети Х.

«Я направлю председателю DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент эффективности госуправления) Тиму Берчетту рекомендацию распустить и прекратить финансирование AARO», — написала Луна.

В феврале экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. При этом он заявил, что не видел их. Он также рассказал, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, когда стал президентом. По его словам, в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.

До этого невестка нынешнего президента США сообщила, что политик заранее подготовил речь, чтобы «в подходящий момент» проинформировать американцев о потенциальном существовании инопланетной жизни. Она добавила, что американский лидер не делится подробностями даже с членами семьи, якобы скрывая важную информацию.

Ранее Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
