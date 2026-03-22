Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

Миронов: МРОТ в России следует поднять до 60 тысяч рублей в ближайшие два года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить до 60 тысяч рублей за следующие полтора-два года. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, действующего показателя МРОТ в размере 27 тысяч рублей недостаточно для жизни из-за необходимости оплачивать жилищно-коммунальные услуги, приобретать лекарства и питаться. Миронов подчеркнул, что потребительская корзина в настоящий момент составляет не менее 50 тысяч рублей.

«В этой связи минимальный размер оплаты труда должен быть около 60 тысяч рублей», — сказал депутат.

Однако принять такой закон в один день невозможно — работодатели не справятся, отметил Миронов. По этой причине парламентарий предлагает реализовать инициативу в течение полутора-двух лет, постепенно повышая показатель МРОТ.

Кроме того, в целях обеспечения таких нормативов можно отменить возврат НДС для нефтяных и газовых компаний, а также обложить налогами банки и зажиточных граждан, заключил лидер «Справедливой России».

С 1 января 2026 года МРОТ в стране составляет 27 093 рубля в месяц. В то же время уровень прожиточного минимума на текущий момент — 19 тысяч рублей.

