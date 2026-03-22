Силы ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 74 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
По данным ведомства, вражеские беспилотники были перехвачены 22 марта в период с 07:00 до 13:00 мск. Больше всего БПЛА ликвидировано над Брянской областью — 40. Еще 19 — над Смоленской областью, восемь — над Тульской. Четыре дрона уничтожено в Калужской области, два — над Курской областью и один — в Республике Башкортостан.
21 марта в Курске в результате падения БПЛА загорелся частный дом, а также было повреждено минимум три машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные службы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к жителям города с просьбой соблюдать меры безопасности.
В этот же день житель Белгородской области получил ранения в результате детонации беспилотника. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
