Силы ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов

Минобороны: силы ПВО за шесть часов сбили 74 украинских БПЛА над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 74 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, вражеские беспилотники были перехвачены 22 марта в период с 07:00 до 13:00 мск. Больше всего БПЛА ликвидировано над Брянской областью — 40. Еще 19 — над Смоленской областью, восемь — над Тульской. Четыре дрона уничтожено в Калужской области, два — над Курской областью и один — в Республике Башкортостан.

21 марта в Курске в результате падения БПЛА загорелся частный дом, а также было повреждено минимум три машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные службы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к жителям города с просьбой соблюдать меры безопасности.

В этот же день житель Белгородской области получил ранения в результате детонации беспилотника. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.