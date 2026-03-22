«У нее балет на льду, а остальные...» Отец Валиевой сравнил ее с молодыми фигуристками

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, объяснил, чем его дочь отличается от молодых фигуристок. Его слова приводит Sport24.
«У нее совсем другой образ, ее пластика, хореография и понимание самой музыки отличается от всех остальных. Прыгать квады это можно просто пойти прыгнуть, упасть, а понимать музыку и войти в образ — совершенно другое. Просто технически образовывать и показать балет на льду — разные вещи. У Камилы балет на льду, а все остальные…» — заявил он.
Валиева представила короткую программу в первый раз после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.
В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.
