«У нее балет на льду, а остальные...» Отец Валиевой сравнил ее с молодыми фигуристками

Отец Валиевой: ее пластика и пониманием музыки отличаются от всех остальных

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, объяснил, чем его дочь отличается от молодых фигуристок. Его слова приводит Sport24.

«У нее совсем другой образ, ее пластика, хореография и понимание самой музыки отличается от всех остальных. Прыгать квады это можно просто пойти прыгнуть, упасть, а понимать музыку и войти в образ — совершенно другое. Просто технически образовывать и показать балет на льду — разные вещи. У Камилы балет на льду, а все остальные…» — заявил он.

Валиева представила короткую программу в первый раз после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

Ранее Валиева оценила первый прокат после дисквалификации за допинг.