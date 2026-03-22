Германия осталась без яиц

В Германии из-за птичьего гриппа возник острый дефицит яиц, в магазинах крупных городов распродают остатки по большим ценам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Берлине полки магазинов опустели и жителям пришлось ехать за яйцами в пригород. В столичных же магазинах остатки яиц продавали по €8 вместо привычных €2-3 за десяток.

Дефицит яиц в Германии вызван эпидемией птичьего гриппа, отмечают эксперты. Местные власти обещают, что ситуация выправится через неделю.

Птичий грипп свирепствует в Германии с прошлого года. В частности, на птицефермах в Бранденбурге с сентября зафиксировали 18 вспышек вирусной инфекции. Власти уже выплатили фермерам компенсацию в €2,5 млн. 14 муниципалитетов объявлены «районами со значительно повышенным риском», там запрещено выпускать животных на свободный выгул.

В январе сообщалось о дефиците яиц во Франции. Они начали исчезать с полок супермаркетов на фоне растущего спроса и низкого уровня производства.

Ранее сообщалось, что птичий грипп добрался до пингвинов на отдаленном острове у Австралии.