Собянин порекомендовал москвичам оставаться дома на праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не советуют горожанам выходить из дома в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, 12 и 24 июня никакой массовки быть не должно.

«Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал Собянин.

Cогласно последним данным, в столице выявлено более 200 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 115 769 человек, 3 138 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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