КС Латвии признал незаконным языковое регулирование преподавания в частных вузах

Конституционный суд Латвии назвал незаконным запрет на преподавание в частных вузах страны на нелатышском языке. Об этом сообщается на сайте суда.

Так, согласно решению суда, требующую реализации учебных программ частных вузов и колледжей на госязыке норму признали нарушающей 112 и 113 статьи Конституции страны.

Кроме того, отдельное судебное рассмотрение будет по вопросу соблюдения 1 и 105 статей Конституции Латвии.

Также суд поручил правительству оценить изменения в языковом регулировании в частных вузах и колледжах и сделать его соответствующим Конституции сроком до 1 мая 2021 года.

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