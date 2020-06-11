В Москве число случаев коронавируса превысило 200 тысяч

В Москве число случаев коронавируса превысило 200 тыс., сообщает столичный оперштаб в Telegram.

За последние сутки заражение подтвердилось у 1436 человек.

С начала эпидемии в Москве от коронавируса вылечились больше 115 тыс., скончались 3138 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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