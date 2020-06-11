СК завел дело против главы Норильска Ахметчина из-за разлива нефтепродуктов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ №3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, Ахметчин обвиняется в том, что он не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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