Новый адвокат историка Соколова не смог с ним договориться о сотрудничестве

Новый адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Сергей Лукьянов заявил, что не смог с ним договориться о сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее из-за смены адвоката было перенесено начало рассмотрения дела в понедельник, 8 июня.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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