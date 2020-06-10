Новый адвокат историка Соколова не смог с ним договориться о сотрудничестве
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Новый адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Сергей Лукьянов заявил, что не смог с ним договориться о сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее из-за смены адвоката было перенесено начало рассмотрения дела в понедельник, 8 июня.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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