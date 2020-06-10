В Брянске водителя такси уволили после отказа в поездке студенту из Конго

В «Яндекс.Такси» извинились перед темнокожим студентом из Брянска за то, что водитель отказал ему в поездке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Там пообещали, что этот водитель больше не будет работать в компании.

Ранее в сеть попала видеозапись беседы пассажира с таксистом, который отказывается выполнять заказ. Пассажиром оказался студент местного вуза, родом из республики Конго. На кадрах видно, как молодой человек задает таксисту вопрос, по каким причинам тот не хочет его везти. На что водитель отвечает: «Если мне человек не нравится, я его не везу». На вопрос, не расист ли он, водитель ответил утвердительно.