Меньше тысячи человек во Франции остаются в реанимации из-за коронавируса

В больницах Франции с подтвержденным коронавирусом остаются менее 12 тыс. пациентов, из них 955 — в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«955 человек с COVID-19 находятся в реанимации <...> С начала эпидемии во Франции скончались 29 296 человек», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, всего во французских больницах на сегодняшний день остается 11 961 пациент. За последние 24 часа были госпитализированы 169 новых пациентов.

Всего, по последним данным, в стране зафиксировано 102,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Излечились более 71,5 тыс. пациентов.

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