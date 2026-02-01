Аэропорт Судана впервые за три года возобновил прием рейсов

Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Международный аэропорт Хартума принял первый плановый рейс с начала военных действий в стране в апреле 2023 года», — передает телеканал.

Как отмечается, на борту, следующему из Порт-Судана в Хартум прибыли 160 пассажиров. По информации издания Sudan Tribune, единственный на данное время действующий борт авиакомпании с 20 января уже возобновил рейсы из международного аэропорта Порт-Судана в столицу Египта Каир, а также в город Джидда в Саудовской Аравии.

До этого стало известно, что правительство Судана вернулось в Хартум. О возвращении объявил премьер-министр Камил Идрис. До этого правительственные структуры вынужденно базировались в Порт-Судане на северо-востоке государства.

В Судане уже несколько лет продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования, возглавляемыми Мухаммедом Хамданом Дагло, из-за спора вокруг интеграция СБР в армейскую структуру, борьбы за ресурсы и контроль над страной. Суданская армия покинула столицу в 2023 году из-за атак Сил быстрого реагирования. По оценке ООН, на пике противостояния из города бежали около 5 млн человек. В марте прошлого года армия отвоевала Хартум.

Ранее Судан предложил России военную базу с «видом на Красное море».