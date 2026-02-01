Размер шрифта
Железняк об общении с родными на Украине: «Трудные темы просто не обсуждаем»

Актриса Олеся Железняк призналась, что восстановила общение с родными на Украине
Личный архив Олеси Железняк

Актриса театра и кино Олеся Железняк рассказала РИА Новости, что сохранила общение с родными по украинской линии.

В 2023 году в беседе с Вячеславом Манучаровым Железняк делилась, что утратила контакт с частью семьи после того, как открыто поддержала специальную военную операцию (СВО). Однако теперь, призналась артистка, ей удалось найти способ общения с родственниками.

«Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга, какие-то трудные темы просто не обсуждаем», — сказала она.

Также Железняк ответила, изменилась ли ситуация в профессиональном плане, поскольку до этого актриса жаловалась на отказы с ней работать из-за патриотической позиции.

«Сейчас все хорошо. У меня нет какой-то особенной позиции, я же не хожу на митинги всякие. Я живу в своей стране вот в это время и стараюсь разделить с другими людьми возникшие сложности», — отметила она.

В завершение Железняк подчеркнула, что по-прежнему придерживается своей позиции относительно СВО. Она охарактеризовала ее как «позицию гражданина, любящего страну, в которой вырос и которая все дала».

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом) вернуться в РФ.
 
