В Таиланде задержали подозреваемых в расчленении россиянина

Baza: в Таиланде арестовали двух россиян, подозреваемых в убийстве Емельянова

В Таиланде задержали и арестовали двух россиян, которых подозревают в убийстве соотечественника Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что задержанными оказались молодые люди в возрасте 35 и 38 лет. С ними Емельянов встречался накануне исчезновения.

«Фигурантов дела задержали в одном из гостиничных номеров Бангкока. Полиции удалось выйти на след подозреваемых благодаря записям с камер наблюдения недалеко от места захоронения», — пишут журналисты.

Подчеркивается, что задержанные наняли двух таиландцев, чтобы они инсценировали поиски Емельянова, создавая ложную картину происходящего. Тайская полиция предъявила задержанным обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.

1 февраля в Паттайе обнаружили останки расчлененного Емельянова. Молодой человек жил в Паттайе более двух лет и владел наркошопом, писала Baza. По данным Telegram-канала, незадолго до исчезновения у мужчины возникли разногласия с партнером по бизнесу. Известно, что злоумышленники требовали у его родных выкуп в размере $120 тыс., но перестали выходить на связь к тому моменту, как мать Михаила собрала нужную сумму.

