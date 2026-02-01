В России опровергли сообщения об ответственности Молдавской ГРЭС за блэкаут

Посольство России в Молдавии опровергло сообщения СМИ, в которых вина за произошедшее 31 января отключение электроэнергии в республике возлагается на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО». Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

В сообщении говорится, что, по информации посольства, 31 января в 10:42 отключилась одна фаза высоковольтной линии

«Вулканешты – Молдавская ГРЭС». Инцидент произошел на участке, расположенном на территории Украины, на расстоянии около 60 км от Приднестровья. По предварительной версии, причиной отключения стали погодные условия.

В сообщении посольства также отмечается, что благодаря быстрым и профессиональным действиям руководства и персонала МГРЭС удалось избежать полной остановки агрегатов.

«В противном случае авария повлекла бы за собой катастрофические последствия для всего энергорайона, устранить которые в короткий срок было бы невозможно», — уточнили в посольстве.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера республике Майю Санду в произошедшем блэкауте. Он подчеркнул, что граждане страны оказались без электроэнергии в разгар зимы из-за безответственных решений Санду.

Ранее в Молдавии объяснили отключение электроэнергии в стране.