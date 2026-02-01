Найдены генетические причины мании при биполярном расстройстве

Ученые из выявили 18 новых генетических вариантов, провоцирующих развитие мании при биполярном расстройстве. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Биполярное расстройство затрагивает около 2% населения мира и проявляется чередованием эпизодов депрессии и мании — состояний с резко повышенным настроением, энергией и импульсивностью. Диагностика и лечение осложняются тем, что симптомы частично пересекаются с большим депрессивным расстройством и шизофренией.

Чтобы разделить генетические механизмы этих состояний, ученые проанализировали геномы более 576 тысяч человек с большим депрессивным расстройством и около 27 тысяч пациентов с биполярным расстройством. Такой масштаб позволил отделить гены, связанные с депрессией, от генов, специфичных для мании.

Анализ показал, что маниакальный компонент объясняет около 81,5% генетической изменчивости при биполярном расстройстве, тогда как депрессивный — лишь 18,5%. Исследователи выявили 71 генетический вариант, связанный с манией, включая 18 ранее не ассоциировавшихся с этим заболеванием.

Многие из этих генов связаны с чертами, характерными для маниакальных эпизодов: сниженной потребностью во сне, повышенной физической активностью, склонностью к риску и вечернему хронотипу. При этом связь мании с зависимостями от алкоголя, каннабиса и табака оказалась слабее, чем ожидалось, что ставит под сомнение традиционные представления о причинах некоторых форм рискованного поведения при биполярном расстройстве.

Кроме того, значительная часть выявленных генов влияет на работу кальциевых каналов нейронов — ключевых элементов передачи сигналов в мозге. Это делает их потенциальными мишенями для разработки новых, более точных методов терапии.

По мнению авторов, выделение «генетического портрета» мании позволяет рассматривать биполярное расстройство не как единое состояние, а как совокупность биологически различных процессов, что открывает путь к персонализированному лечению и более раннему выявлению заболевания.

