Поезда выбились из графика из-за схода вагонов с рельсов в Кировской области

В Кировской области из-за схода вагонов отстали от графика три поезда
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

После схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области от графика отстали три поезда дальнего следования. Об этом сообщает в Telegram-канале Горьковская железная дорога.

Там уточнили, что речь идет о поездах №1 и №91, следующих в Москву из Владивостока и Северобайкальска, а также о №1, который едет из столицы во Владивосток.

«На месте идут восстановительные работы, в которых задействовано 3 восстановительных поезда», — добавила компания.

В 15:50 в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В Горьковской железной дороге предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов.

24 января в Хабаровском крае около 08:00 (01:00 мск) 16 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Поезд с 71 вагоном ехал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае до ж/д станции Находка-Восточная в Приморском крае.

Ранее сотни киевлян застряли в туннелях метро.
 
