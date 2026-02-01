Чемпионка России по прыжкам Двоеглазова рассказала, куда потратит призовые

Фигуристка Двоеглазова о том, куда потратит призовые с ЧР: поменяю пол

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как распорядится призовыми с победы на чемпионате России по прыжкам. Ее слова передает Sport24.

«Призовые потрачу на ремонт своей комнаты. Кардинально поменять весь интерьер — с детского на взрослый. Вплоть до того, что поменяю пол», — рассказала Двоеглазова.

В финальном прокате Двоеглазова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом, сольные четверной и тройной лутцы, а также комбинацию из тройных лутца, тулупа, сальхова и двух двойных акселей. Ее результат в финале составил 54.49 балла, а общая сумма за два дня — 127.27 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

