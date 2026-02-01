Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Лолита испытала паническую атаку из-за электронных сигарет

Певица Лолита сообщила, что у нее возник спазм сосудов из-за электронных сигарет
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет.

Лолита рассказала, что ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

Милявская призналась, что до приступа употребляла по две пачки айкоса в день. Артистка отметила, что сейчас начала борьбу с курением. Певица рассказала, что перестала брать с собой предметы для курения во время прогулки или поездок. Знаменитость не стала отрицать, что полный отказ от сигарет дается ей с трудом.

«Но скажу, это был мой последний грех (курение). В остальном я чиста, невинна. И это единственное, что у меня оставалось из той жизни, где все было можно. Включая в шесть утра, не дожидаясь афтепати, танцы на столе с рюмкой, с обычной сигаретой. Этого давно нет», — поделилась артистка.

Лолита призвала прислушиваться к своему организму и следить за своим здоровьем.

Ранее известного российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!