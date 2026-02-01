Размер шрифта
На Украине починили ЛЭП, связывающую страну с Молдавией

Шмыгаль: энергетики спустя день починили ЛЭП, связывающую Украину с Молдавией
Telegram-канал «Денис Шмигаль «

Ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей Украину с Молдавией, завершился в 2:00 (3:00 мск), написал в Telegram-канале первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль.

Чиновник отметил, что это поможет добавить 500 МВт мощности, чтобы стабилизировать энергоснабжение юга страны.

По его словам, власти работают над упрощением развертывания генерации собственной электроэнергии. Кроме того, увеличиваются темпы внедрения когенерационных установок (энергокомплексы, одновременно производящие электрическую и тепловую энергию чаще всего из природного газа. — «Газета.Ru»). Накануне в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт, 2 февраля ожидается запуск еще одной.

«Правительство расширило программу «5-7-9%». Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок», — отметил чиновник.

Он упомянул и программу «Светлодом». Она позволяет совладельцам многоквартирных домов получить от 100 до 300 тыс. грн ???(от $2,3 тыс. до почти $7 тыс.) на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования.

В субботу, 31 января, большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, остановлена работа метро. Эксперты прогнозировали восстановление системы не раньше чем через сутки.

Ранее на Украине предупредили об отключении терминалов Starlink.
 
