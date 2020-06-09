Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня

Власти Севастополя решили открыть купальный сезон в городе с 15 июня при контроле за соблюдением карантинных мер для отдыхающих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врио губернатора города Михаила Развожаева.

«Официально у нас купальный сезон должен быть открыт с 15 июня. Пляжи должны соответствовать требованиям постановления Роспотребнадзора. Нужно продумать количество людей, которые одновременно находятся на пляже», — сказал врио.

Он также заявил, что в настоящее время городские службы прорабатывают вопрос дезинфекции пляжей.

В ближайшее время Развожаев намерен провести совещание с операторами городских пляжей и скоординировать действия властей по данному вопросу.

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