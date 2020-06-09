Депутат предложил внести алкоголиков в специальный регистр после ДТП с Ефремовым

Член думского комитета по охране здоровья Александр Петров предложил включать алкоголиков и наркоманов в Федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, чтобы ограничить получение ими водительских прав, сообщает «Интерфакс».

«Если они не хотят лечиться, тогда они не должны иметь право водить машины, владеть оружием, и не использовать для обладания водительскими правами различные уловки», — сказал Петров.

Он отметил, что внесение в регистр не должно быть пожизненным, но снятие с учета должно происходить только по медицинским показаниям.

По словам депутата, история с актером Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, «заострила внимание на необходимости принятия мер в отношении людей с алкоголизмом».

Петров подчеркнул, что процессы учета людей, страдающих алкоголизмом, необходимо поставить на контроль.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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