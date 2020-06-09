Крым отменяет карантин для приезжающих из других регионов

Крым с 15 июня отменяет режим самоизоляции, веденный из-за ситуации с распространением коронавируса, гости региона также больше не будут обязаны находиться на карантине. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

По его словам, обязательная обсервация будет действовать лишь для приезжающих из-за границы, в том числе для въезжающих с территории Украины.

Кроме того, с 15 июня в регионе откроются все санатории и гостиницы, спортивные и тренажерные залы.

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