Волгоградца приговорили к 6 годам за склонение пасынка к терроризму

Суд приговорил жителя Волгоградской области к шести годам колонии за то, что тот склонял своего пасынка примкнуть к боевикам в Сирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2010 году обвиняемый являлся приверженцем радикального ислама, женился на местной жительнице с ребенком. Его супруга также стала мусульманкой, в дальнейшем он настаивал, чтобы то же сделал ее семилетний сын.

Отец мальчика был против и забрал ребенка к себе, спустя четыре года он вернулся к матери, тогда он снова попал под влияние отчима.

Мужчина заверял подростка, что как только ему исполнится 15 лет, он обязан отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. В дальнейшем об этих планах мужчины узнали в УФСБ, мальчик был изолирован.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Южный окружной военный суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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