В США к августу от COVID-19 могут погибнуть 145 тысяч человек

Смертность от коронавируса в США к августу 2020 года может превысить 145 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз специалистов Вашингтонского университета.

Новый прогноз был составлен на основе динамики распространения инфекции в стране. Предыдущая оценка на этот же период предсказывала на 5 тыс. летальных исходов меньше, чем прогнозируется в настоящее время.

По официальным данным, от коронавируса в США на сегодняшний день погибли 110 932 человека. Всего в стране зафиксировано более 1,95 млн случаев заражения инфекцией.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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