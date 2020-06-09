В США предъявили обвинение поджигателю полицейского участка в Миннеаполисе

Американская прокуратура предъявила жителю Миннеаполиса обвинение в связи с поджогом полицейского участка во время массовых протестов против полицейского насилия в стране, передает РИА «Новости» заявление Минюста США.

«Прокурор США Эрика Макдональд сегодня сообщила о возбуждении федерального уголовного дела против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи, он обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего участка полиции Миннеаполиса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным государственного обвинителя, 3 июня в полицию поступила жалоба, что 23-летний мужчина в полицейском бронежилете пытается ограбить местный магазин. После задержания обвиняемый сознался в краже инвентаря из полицейского участка и участии в поджоге здания.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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