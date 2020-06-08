Появилась информация о пострадавшем в ДТП с Ефремовым

Мужчина, который пострадал при ДТП с участием актера Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о водителе другой машины. Мужчину госпитализировали. По сведениям источника, он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, он столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади.

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