Появилась информация о пострадавшем в ДТП с Ефремовым
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Мужчина, который пострадал при ДТП с участием актера Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о водителе другой машины. Мужчину госпитализировали. По сведениям источника, он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.
Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, он столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади.
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