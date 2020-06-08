Психиатры дали заключение о состоянии журналиста Голунова

__is_photorep_included13109731: 1

Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо нарушений у журналиста Ивана Голунова, который проходит потерпевшим по уголовному делу о попытке подбросить ему наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы психиатрического исследования.

«По своему психическому состоянию Голунов в юридически значимый период мог понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий», — говорится в заключении.

Специалисты отметили, что Голунов мог как в юридически значимый период, так и в настоящее время, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уловного дела и давать показания.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

— «Я подкинул наркотики Голунову»: экс-полицейский признал вину