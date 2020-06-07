Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

Воробьев отметил, что Москва оказала поддержку области во время прохождения разных этапов коронавирусной эпидемии, в том числе пиков.

«Благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить», — сказал Воробьев.

Он также рассказал о том, что около 300 пациентов расположены во временных госпиталях в выставочном центре «Крокус Экспо». Губернатор подчеркнул, что при этом «мощности» были развернуты с расчетом на 1100 человек.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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