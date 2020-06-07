В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на три тысячи, превысив 100 тыс., пишет минздрав страны.

Отмечается, что в стране от коронавируса вылечились 72 тыс., умерли 712 человек.

Ранее власти королевства объявили, что до 21 июня будут сняты ограничения по коронавирусу. Сейчас разрешены коллективные молитвы в мечетях, посещения государственных учреждений и компаний, а также возобновляются внутренние перелеты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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