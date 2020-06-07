В МЧС рассказали о мешающей ликвидации последствий ЧС в Норильске погоде

Погодный условия осложняют работу по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за северного ветра происходит миграция пятен топлива по воде, из-за чего необходимо постоянно перемещать не только лагеря спасателей, но и специальную технику, пояснил Чуприян.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. м.

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