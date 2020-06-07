Канделаки объяснила низкую смертность от COVID-19 в Москве

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале написала, что Москва была полностью мобилизованной, когда на городские больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность в столице оказалась «лучше», чем в европейских странах.

Она прокомментировала исследование российского Минюста об обоснованности противоэпидемических мер, которые введены в России.

По ее словам, еще рано подводить итоги, так как пандемия COVID-19 не закончилась.

«В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от ковида лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу», — написала Канделаки.

По последним данным, в Москве выявлено более 193 тыс. заболевших, выздоровели свыше 100 тыс. пациентов, скончались 2 864 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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