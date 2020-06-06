В Сербии от коронавируса погибли почти 250 человек

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 248 человек, за сутки скончался еще один пациент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

«В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии — 248 человек. Выявлено 74 новых зараженных, всего 11 741 больной», — сообщили в минздраве.

По информации ведомства, с начала пандемии вылечились 11 056 пациентов.

Ранее власти страны отменили большинство мер по коронавирусу. В Сербии с 1 июня открылись кафе, большинство госучреждений и предприятий, разрешены собрания численностью более 1 000 человек.

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