Удушающие захваты уберут из программы обучения полицейских в Калифорнии

Из программы обучения полицейских в Калифорнии уберут прием удушающего захвата шеи после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдем, который скончался от действий стражей порядка. Об этом сообщает ABC News.

Соответствующее поручение отдал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Согласно поручению, данный прием не будут рекомендовать к преподаванию среди полицейских.

Губернатор также заявил, что окажет поддержку разработанному законопроекту о запрете использования данного на территории всего штата. Телеканал уточняет, что решение о применении данного приема стоит за правоохранительными органами.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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