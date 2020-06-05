Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет ТАСС.

«Мы открываем нашу страну. И <...> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал он.

Трамп отметил, что штаты «в основном прошли» эпидемию.

В США коронавирусом заразились почти два миллиона, выздоровели 712 тыс., умерли 110 тыс. человек. Страна находится на первом месте в мире по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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