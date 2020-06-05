Государство взяло под контроль распределение лекарств от COVID-19

Государство взяло под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что временный порядок будет действовать до конца 2020 года.

Данная мера поможет обеспечить необходимый объем медикаментов для тех, кто в них нуждается, считают в правительстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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