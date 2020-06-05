В Мексике вспыхнули протесты из-за гибели задержанного полицией

Протесты против действий полиции, которые привели к смерти задержанного, вспыхнули в мексиканском городе Гвадалахара, передает газета Financiero.

По данным издания, 4 мая там за административное нарушение был задержан 30-летний каменщик Джованни Лопес. Во время задержания сотрудники полиции применили силу. По некоторым данным, причиной задержания стало то, что Лопес находился на улице без маски. На следующий день родственников задержанного оповестили, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался.

По информации СМИ, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, но семья Лопеса утверждает, что на теле мужчины были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу.

Протестующие требуют проведения расследования случившегося.

На акции протеста собрались более тысячи человек, сообщает газета. Протест перерос в беспорядки и столкновения. В результате были задержаны 25 мужчин и 2 женщины. Шестеро из них — несовершеннолетние.

Данные протесты прошли на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции американского Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в Соединенных Штатах.