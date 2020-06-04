МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

МЧС сообщило об ухудшении погоды, в том числе о грозе, граде и усилении ветра до 17 м/с в Москве.

По данным синоптиков, вечером в четверг, 4 июня, в городе ожидается сильный ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

В связи с этим МЧС рекомендует москвичам отказаться от поездок, так как грозы ухудшают видимость на дороге. Также при выходе на улицу людям не стоит укрываться под деревьями. Необходимо обходить шаткие конструкции и рекламные баннеры и не парковать машины близко к деревьям.

Узнать более подробный прогноз можно на странице погоды.

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