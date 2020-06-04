Собянин рассказал, когда в Москве больницы возобновят работу в обычном режиме

В Москве больницы начнут работать в обычном режиме через две-три недели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее Москва начала постепенно возвращаться к обычному ритму жизни: открываются предприятия при соблюдении санитарных условий, жители могут гулять и посещать парки.

В Москве коронавирусом заразились 189 тысяч, выздоровели почти 95 тысяч, скончались 2749 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве открылись больше половины торговых предприятий

— В масках до осени: когда Москва вернется к прежней жизни