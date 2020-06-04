В Калининграде коронавирус нашли у преподавателя, готовившей школьников к ЕГЭ
Преподаватель обществознания, которая готовила школьников к ЕГЭ в очном режиме в Калининградской области, заразилась коронавирусом и была госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы минобразования региона Светланы Трусеневой.
«Один учитель обществознания у нас заболел. Сейчас он находится в больнице», — сказала Трусенева.
Она отметила, что женщина находится в стабильном состоянии.
В региональном оперативном штабе в свою очередь уточнили, что преподаватель занималась с тремя-четырьмя учениками. Все необходимые санитарные предписания на занятиях соблюдались: между партами сохранялась дистанция, дети сидели в масках, использовали санитайзеры, им замерялась температура.
Сообщения о заражении данных учеников не поступали.
В Калининградской области коронавирус обнаружен у 1 665 человек, погибли 29 пациентов.
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