В Калининграде коронавирус нашли у преподавателя, готовившей школьников к ЕГЭ

Преподаватель обществознания, которая готовила школьников к ЕГЭ в очном режиме в Калининградской области, заразилась коронавирусом и была госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы минобразования региона Светланы Трусеневой.

«Один учитель обществознания у нас заболел. Сейчас он находится в больнице», — сказала Трусенева.

Она отметила, что женщина находится в стабильном состоянии.

В региональном оперативном штабе в свою очередь уточнили, что преподаватель занималась с тремя-четырьмя учениками. Все необходимые санитарные предписания на занятиях соблюдались: между партами сохранялась дистанция, дети сидели в масках, использовали санитайзеры, им замерялась температура.

Сообщения о заражении данных учеников не поступали.

В Калининградской области коронавирус обнаружен у 1 665 человек, погибли 29 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила о неизбежности новой пандемии

— Роспотребнадзор пояснил, безопасны ли прогулки и занятия спортом в масках

— Краснодарский край продлил карантин по коронавирусу до 21 июня