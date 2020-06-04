В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного урагана

Из-за начавшегося в Чечне в среду, 3 июня, сильного ветра и дождя, пострадали 11 человек. Об этом в своем «ВКонтакте» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Остальные получили ушибы, травмы», — сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в результате стихии никто не погиб.

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