Путин поручил разобраться с задержкой информации о ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться с причиной задержки информации о ЧП в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в подразделение МЧС России информация о произошедшем поступила только 31 мая.

Глава НТЭК Сергей Липин завил, что на предприятии направили соответствующее оповещение.

«Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано», — сказал Путин.

Также президент РФ отчитал красноярского губернатора из-за разлива топлива в Норильске.