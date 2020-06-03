Глава МЧС доложил Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал о ситуации с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Зиничев сообщил, что 29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров. Произошла утечка в акваторию рек.

Глава МЧС заявил, что водозаборов на данных реках нет. По его словам, в подразделение МЧС России информация о произошедшем поступила только 31 мая.