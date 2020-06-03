Дела основателя проекта «Омбудсмен полиции» переданы в СК

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что уголовные дела, фигурантом которых является создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, переданы в Главное следственное управление СК России по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о четырех делах. Теперь правоохранителям предстоит провести предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей. Его заключили под стражу на два месяца, до 6 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» рассказал о его состоянии

— Основателя проекта «Омбудсмен полиции» арестовали на два месяца