В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены

По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал KTLA.

По его данным, жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля.

Отмечается, что большинство погибших — афроамериканцы.

Телеканал также сообщил о сотнях пострадавших в разных городах страны, однако точное их число определить пока невозможно.

По последним оценкам Associated Press, в ходе протестов и беспорядков были задержаны порядка 4,4 тыс. человек. Комендантский час введен примерно в 40 городах США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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