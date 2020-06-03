Синоптики рассказали об июльской погоде в конце недели в европейской России
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России с четверга, 4 июня, начнется потепление, передает РИА «Новости».
По словам Вильфанда, уже в воскресенье, 7 июня, температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля. В центре европейской России температура составит +23...+25°C, на юге потеплеет до +31°C.
Такая же теплая июльская погода будет в начале следующей недели, рассказал синоптик.
Он добавил, что дожди будут, однако они будут летними: интенсивными, кратковременными, после которых появляется солнце.
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